5164,27 $ pour la Fondation du Collège Notre-Dame 

La collecte automnale de contenants consignés de la Fondation du Collège Notre-Dame, réalisée le 22 octobre dernier, a permis d’amasser 5 164,27 dollars.

Plusieurs équipes de bénévoles ont sillonné les quartiers de la ville pour soulager les citoyens de leurs canettes et bouteilles de plastique consignées.

«Je remercie la population qui, une de fois de plus, était au rendez-vous pour soutenir la cause. Ce geste écologique permet aux élèves du Collège Notre-Dame d’être mieux outillés pour apprendre de façon optimale tout en développant leur plein potentiel. Je suis contente du résultat. Je peux vous dire que nous en avons trié des contenants! C’est toujours une grosse journée, mais le jeu en vaut la chandelle!», a souligné la coordonnatrice aux évènements et au développement philanthropique de la Fondation du Collège, Geneviève Joncas.

Les membres du conseil d’administration de la Fondation saluent aussi la générosité des gens et remercient tous les bénévoles et partenaires qui ont mis la main à la pâte pour la réussite de la collecte.

La prochaine collecte de contenants consignés aura lieu au printemps 2023. Les détails seront notamment dévoilés sur la page Facebook de la Fondation.

Il est toujours possible de soutenir l’organisme en faisant un don ici.