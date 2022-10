Fermeture temporaire de la bibliothèque à Rivière-du-Loup

Place au déménagement, les locaux qui accueillaient temporairement la Bibliothèque Françoise-Bédard à Rivière-du-Loup fermeront leurs portes à compter du 6 novembre, afin d’amorcer le retour sur la rue du Rocher. Il s’agit de la première étape menant vers l’ouverture à venir de la bibliothèque Françoise-Bédard rénovée et agrandie.

Quoiqu’impatients de faire découvrir les nouveaux espaces aux citoyens, les membres de l’équipe ont d’abord devant eux un travail colossal à réaliser, soit rapatrier et classer quelque 90 000 documents dispersés en différents lieux d’entreposage. Puisqu’il faudra compter quelques semaines pour compléter le déménagement et l’installation fonctionnelle, les dévoreurs de livres sont invités à venir faire provision de documents sans tarder, d’ici ce samedi 5 novembre à 17 h.

Pendant la fermeture, il demeurera possible de communiquer avec le personnel de la bibliothèque, par courriel à [email protected] ou via la messagerie de la page Facebook. Un suivi pourra généralement être effectué dans les 24 heures ouvrables. Certains services seront maintenus, soit la réservation, l’abonnement à distance, les suggestions d’achat et l’accès au prêt et aux collections numériques. Justement, l’occasion est belle de partir à la découverte du côté numérique de la collection, qui s’est grandement enrichie depuis un certain printemps 2020.

Le retour de documents demeurera pour sa part possible via la chute à livres en devanture du 67, rue du Rocher, dès le 7 novembre. Bien que les frais de retard soient abolis, la date d’échéance des prêts en circulation au moment de fermer les portes de la biblio sera automatiquement reportée au 9 janvier 2023, pour faciliter la transition à la réouverture. Finalement, tous les usagers ayant des réservations en attente conserveront leur rang et pourront récupérer leurs documents lors de la reprise des activités.