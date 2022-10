Un Boot camp construction pour recruter la relève

L’Association de la construction du Québec (ACQ) était de passage avec le Boot camp construction au Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir, ce 29 octobre. Pour les organisateurs du projet, le but était d’inviter les jeunes et moins jeunes à découvrir les métiers et leur donner le goût de travailler dans le secteur pour contrer la pénurie de main-d’œuvre.

Durant l’activité, les 22 participants ont exploré le métier qui les intéressait. En matinée, certains ont pu allumer une lumière, d’autres construire un bac à légumes et quelques-uns essayer un simulateur de conduite de machinerie lourde. En après-midi, ils ont fait une visite du centre et ont terminé leurs ateliers commencés le matin. Ceux en machinerie lourde ont pu essayer une mini pelle mécanique dans le stationnement de l’école.

«C’est une piste pour contrer la pénurie de main-d’œuvre : de vraiment faire explorer les métiers soit par des jeunes qui ne savent pas comment s’orienter ou des adultes qui veulent se réorienter. On cherche des manuels, donc il faut les faire toucher», raconte Lucie Labelle, gestionnaire de projets à l’ACQ.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 7000 salariés actifs sont présentement dénombrés dans le secteur de la construction. D’après Christine Bujold, directrice générale de l’ACQ Bas-Saint-Laurent – Gaspésie - Les Îles, pour combler le manque d’employés, il faudrait en engager 350 par an pendant plusieurs années.

«Par nombre d’heures travaillées, par exemple, un travailleur fait 1800 heures par année, mais en termes de volume de travail qui s’en vient pour les prochaines années dans l’Est jusqu’en 2028, c’est plus de 4 400 000 heures qui risquent de se déclarer comme travail sur le chantier. Donc c’est énorme, il y a beaucoup de travail à faire, et comme dans tous les secteurs, il y a un manque de main-d’œuvre», explique-t-elle.

Elle aborde aussi qu’une diminution d’inscription est observée à l’échelle provinciale dans les centres de formation professionnelle. Elle croit qu’une activité comme le Boot camp, permet réellement d’aider les participants à faire un choix éclairé. «On imagine un chantier de construction, on a peut-être des idées préconçues. […] De le vivre pendant une journée, avec l’expertise des enseignants qui transmettent leurs connaissances, leurs savoirs et de tester le tout, ça fait beaucoup de validation au niveau de la compétence. Ça peut consolider un intérêt, je suis pas mal sûre. Je crois à cette initiative-là», soutient Mme Bujold.

Durant les Boot camp, 26 métiers touchant la construction pourront être découverts par les participants, dépendamment de l’endroit de l’activité. Cette dernière reflète les cours disponibles au centre professionnel visité tels que la plomberie, l’électricité, la charpenterie-menuiserie, la conduite de machinerie lourde, notamment.

Au total, l’association visitera dix régions durant l’année, cinq à l’automne et cinq au printemps. Dans les prochaines semaines, après être passée à Longueuil et Rivière-du-Loup, l’ACQ se dirigera vers Québec, Trois-Rivières et Gatineau. «Ça crée des étincelles qui vont donner des résultats dans quelques mois, quelques années», soulève Christine Bujold. Pour ceux qui ont manqué leur chance, il est possible de s’inscrire pour les prochains lieux où se déplacera le Boot camp. L’activité est gratuite, puis ouverte à tout le monde de 15 ans et plus. Pour s’inscrire il suffit de se rendre sur le site web de l’ACQ.