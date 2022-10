La députée Amélie Dionne présente sa nouvelle équipe de travail

La députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Amélie Dionne, présente l’équipe qui travaillera à ses côtés dans l’exercice de ses fonctions ainsi que la nouvelle structure organisationnelle mise en place pour répondre aux besoins des trois MRC de sa circonscription.

Nathalie Caillouette occupera la fonction de directrice du bureau de circonscription et attachée politique. Elle possède plusieurs années d’expérience dans le service à la clientèle, dans le réseau de la santé, dans le domaine juridique et au sein de l’équipe du député Denis Tardif. Elle sera soutenue par Chantal Levesque, qui occupera le poste d’adjointe administrative.

Yves Lebel occupera la fonction d’attaché politique pour les MRC du Témiscouata et Les Basques. Il affiche un parcours professionnel de plus de 35 ans dans les domaines de l’employabilité, de l’entrepreneuriat et de la politique fédérale. Il a notamment occupé la vice-présidence du Réseau des Carrefours Jeunesse Emploi du Québec et la présidence de la Régie intermunicipale des déchets du Témiscouata.

Amélie Martineau agira à titre de responsable des communications et attachée politique pour la MRC de Rivière-du-Loup. Elle dotée d’un parcours embrassant la gestion de projets, l’événementiel et les communications.

«C’est avec la collaboration de cette équipe de confiance qui cumule un bon bagage d’expérience et de compétence que je souhaite travailler au service des citoyens et faire avancer les dossiers de la circonscription. Je suis fière de vous présenter cette équipe qualifiée, dévouée, dynamique et passionnée», conclut la députée.

L’équipe d’Amélie Dionne conserve le bureau de Rivière-du-Loup de l’ancien député, au 320, boulevard de l’Hôtel-de-Ville, bureau 105. Les adresses des bureaux du Témiscouata et Les Basques seront dévoilées prochainement. Le même numéro de téléphone, soit le 418 868-0822, demeure en fonction. Les gens peuvent rejoindre l’équipe par courriel à [email protected]