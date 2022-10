6 000 $ en dons pour le Centre Prévention Suicide du KRTB 

Un citoyen de Rivière-du-Loup, Jean-Michel Fontaine, a couru pour la cause du Centre Prévention Suicide du KRTB, le 8 octobre. Son initiative, en plus de l’organisation d’une campagne de sociofinancement, a permis d’amasser plus de 6 000 $ pour l’organisme louperivois.

M. Fontaine, qui est pharmacien et copropriétaire à la Pharmacie Clini Plus de la rue Frontenac, a couru la centaine de kilomètres entre Rivière-du-Loup et le Bic lors de cette journée. L’objectif initial était de lui permettre de se dépasser, mais il a ensuite décidé de joindre l’utile à l’agréable et d’amasser des dons pour une cause. Celle du Centre Prévention Suicide du KRTB a été choisie.

Lors de son trajet, plusieurs supporteurs se sont joints à lui pour courir à ses côtés ou simplement pour l’encourager le long de la route. Une campagne GoFundMe a aussi été lancée par un ami qui trouvait remarquable le geste posé. 1 700 $ ont été récoltés de ce côté, dépassant largement l’objectif de départ de 1 000 $.

L’équipe du Centre Prévention Suicide du KRTB tient à remercier M. Fontaine pour son implication, son dépassement de soi, ainsi que son courage.