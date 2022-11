Premier Tech en Tournée d’embauche partout au Québec

À nouveau cet automne, Premier Tech partira en tournée à la recherche des meilleurs talents. Du 16 au 30 novembre, l’équipe Premier Tech sillonnera diverses régions du Québec afin d’aller à la rencontre de candidats potentiels.

Toujours dans l’atmosphère conviviale de la formule 5 à 7, cette troisième Tournée d’embauche Premier Tech permettra d’engager la conversation et de créer des liens avec des gens de talent à travers le Québec. Une occasion privilégiée où les participants pourront réseauter avec des équipiers Premier Tech et s’imprégner de la culture de l’entreprise.

«Nous cherchons des équipiers dans tous les domaines, des candidats de talent dans leur champ d’expertise bien sûr, mais avant tout des personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous, des équipiers passionnés, animés d'une volonté inébranlable de faire la différence et de contribuer à des projets aux possibilités infinies», souligne Yvan Pelletier, vice-président principal développement organisationnel chez Premier Tech. «Nous sommes d’ailleurs très fiers de compter parmi nous des équipiers embauchés lors des deux premières tournées qui évoluent toujours au sein de l’entreprise», indique-t-il.

En constante croissance depuis de nombreuses années, Premier Tech souhaite actuellement combler plus de 200 postes à son Siège mondial de Rivière-du-Loup et dans ses différents ports d’attache au Québec. Le recrutement s’intensifie dans de nombreux domaines d’emploi dont : les TI et intelligence d’affaires; le développement organisationnel; la comptabilité, les finances et l’administration; l’ingénierie et la conception ainsi que la production et de la maintenance

Les 5 à 7 se dérouleront dans une ambiance décontractée où les participants pourront discuter avec l’équipe Premier Tech des multiples occasions de carrière qui s’offrent à eux, tout en dégustant bières et bouchées.

La Tournée d’embauche 2022 sera de passage à Montréal au Siboire Saint-Laurent le 16 novembre, à Longueuil au Messina le 17 novembre, à Trois-Rivières au Archibald Microbrasserie le 22 novembre, à Sherbrooke au Siboire Dépôt le 23 novembre, à Québec au Brasserie Alpha le 29 novembre, puis à Rivière-du-Loup au Campus Premier Tech le 30 novembre.