Un premier Marché de Noël anglophone à Rivière-du-Loup

La Fondation du Collège Notre-Dame tiendra un premier Marché de Noël anglophone «The Christmas Store» à l’institution les 7 et 8 novembre prochains. Cette nouvelle activité-bénéfice donnera l’occasion aux élèves de faire leurs emplettes des Fêtes au Collège en favorisant l’apprentissage de la langue anglaise dans un contexte pédagogique d’expérience d’achat.

Le marché leur permettra également de développer un comportement écoresponsable et de réaliser des économies. La coordonnatrice aux événements et au développement philanthropique, Geneviève Joncas précise : «À la maison, nous avons tous des objets qui n’ont pas servi, qui sont encore dans une boîte et/ou que nous n’utiliserons jamais ! Par exemple, des boucles d’oreilles, des jeux, des livres, etc. Nous souhaitons donner une deuxième vie à ces objets qui seront offerts par la grande famille du CND et la population».

L’instigatrice de ce projet, qui enseigne l’anglais à l’institution, Sara Berger, croit fortement en cette activité d’apprentissage. «Le Marché est une façon d’apprendre la langue seconde de façon concrète, dynamique, comme si nous étions dans un centre commercial. L’horaire sera établi en fonction des périodes d’anglais prévues. En plus d’apprendre des mots liés à la vente en posant des questions sur des articles, ils échangeront entre eux en utilisant des expressions fréquentes de la langue anglaise».

Les élèves et le personnel de l’école pourront acheter des articles à 5 $ et à 10 $. Si la Fondation reçoit suffisamment d’objets, le marché pourrait s’ouvrir à la population le 8 novembre en soirée. L’organisme et le Collège souhaitent qu’à l’aube de la période des Fêtes, la population apporte des articles au Collège pour stimuler ce projet vert éducatif. Les profits de ce dernier seront entièrement versés à la Fondation du CND au bénéfice des élèves.