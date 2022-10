Medway : Une manifestation citoyenne pacifique s’organise samedi

L’organisme Rivière-du-Loup en éveil organise une 2e manifestation pacifique au sujet de la réalisation du «mégaprojet» du Groupe Medway, ce samedi 29 octobre. Selon l’organisation, les citoyens et les citoyennes de Rivière-du-Loup «auront l’occasion de s’exprimer concrètement quant au genre de développement qu’ils privilégient pour leur ville.»

Les personnes qui souhaitent participer à cette initiative, une marche, sont conviées au parc Blais, vers 14 h.

«Veut-on d’un mégaprojet qui va défigurer la ville pour les cent ans à venir ou sommes-nous d’avantage en faveur de projets à dimension humaine qui tiennent compte à la fois des besoins du monde ordinaire et de la réalité des changements climatiques?», écrit le président, Pierre Landry, dans un communiqué envoyé aux médias.

«Sommes-nous en faveur de la construction de logements inabordables et du développement non endurable ou cherchons-nous plutôt des solutions constructives et pérennes?», ajoute-t-il.

Rivière-du-Loup en éveil explique que la manifestation s’est organisée «devant le refus de la Ville de mener des études d’impact quant aux différents irritants engendrés par le projet Medway et face au refus par les mêmes autorités de procéder à la tenue d’un référendum pour jauger de l’acceptabilité sociale de cette méga construction».

«[…] cette marche citoyenne demeure l’ultime moyen pour tenter d’infléchir la volonté de ces élus qui ne sont malheureusement pas à l’écoute de leurs commettants», estime Pierre Landry, maintenant que la démocratie participative et les voix citoyennes doivent être reconnues.

Rappelons que Rivière-du-Loup en éveil avait organisé une manifestions devant l’hôtel de ville de Rivière-du-Loup, le 4 octobre. Un peu plus de 75 personnes y avaient pris part.