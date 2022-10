Rivière-du-Loup: conseil municipal en bref

Corridors cyclopédestres dans le parc Cartier, rémunération du maire et des conseillers, course de trail cross-country, plusieurs sujets ont été abordés lors de la séance du conseil municipal du 24 octobre à l’Hôtel de Ville de Rivière-du-Loup.

Le projet de corridors cyclopédestres au parc Cartier est maintenant officiel : un contrat a été octroyé à LGT inc. pour une somme d’environ 373 000 $ taxes en sus. Les aménagements se dérouleront sur en deux lots séparés sur deux ans. En 2023, les travaux s’effectueront sur la rue des Plateaux et la rue Alice Savard (550 m) ainsi qu’entre ces deux rues et le terrain de la nouvelle école (720 m). En 2024, sera la rue Agnès-Giguère entre la rue des Plateaux et le rond-point à l’extrémité ouest qui sera aménagé (730 m) de même que les rues Montcalm, Plourde et Agnès-Giguère (400 m) et deux sentiers piétonniers (120 m).

Pour la Ville, il était important de sécuriser le secteur, qualifié de véritable «piste de course» par les résidents. «Avec l’arrivée de la nouvelle école, c’est sûr qu’il faut prendre ce projet-là hyper au sérieux. On a eu des plaintes de circulation concernant la vitesse dans le coin, confie le maire, Mario Bastille. Effectivement, on l’a constaté, on a mis des plaques de comptage, on sait le nombre de véhicules et la vitesse moyenne là-bas. Cet été, on avait mis des aménagements temporaires, mais on veut aller dans du permanent». Avec l’effet de rétrécissement engendré par l’aménagement des corridors cyclopédestres, il espère que les usagers de la route seront appelés à ralentir naturellement.

Malgré qu’un seul soumissionnaire n’ait répondu à l’appel d’offres de la Ville, le montant cadre avec ce que les élus souhaitaient réaliser.

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS

Le projet de règlement concernant la rémunération, l’allocation et le remboursement des dépenses des élus municipaux a été présenté aux citoyens durant la soirée. Le salaire du maire se chiffre à 78 862,74 $ et ses dépenses à 17 546 $ pour un total de 96 408,74 $. Celui des conseillers s’élève à 15 880,63 $ et leurs dépenses à 7 940, 31 $ pour un total de 23 820, 94 $.

Même si l’indice des prix à la consommation pour le Canada (IPC) a atteint 6,9 % en septembre, la Ville a limité son taux d’indexation à 3 % par respect à la population. «On ne peut pas se servir du prétexte que l’IPC soit autour de 7 % pour nous augmenter. On a fixé à 3 % maximum, donc on s’ajuste comme ça. Effectivement, les temps ne sont pas faciles, le budget 2023 va être hyper compliqué à boucler, donc il faut être prudents», explique Mario Bastille.

AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES

La Ville de Rivière-du-Loup a adopté la liste des amendements budgétaires représentant 64 432, 39 $, soit 2 805, 39 $ pour le salaire d’une stagiaire en informatique à l’été, 16 677 $ pour l’achat de logiciels, 10 000 $ pour les ameublements et les équipements de bureau, 25 000 $ pour le déménagement de la Bibliothèque, ainsi que 10 000 $ pour les machineries, l’usinage et les équipements de véhicules

COURSE

Le conseil a aussi approuvé une collaboration avec la Fondation Soleil-Levant pour l’organisation d’une course de trail de type cross-country. L’activité se déroulera au parc des Chutes le samedi 28 janvier de 15 h à 22 h et sera remise au lendemain en cas de mauvaise température.

La fin de la séance du conseil a été houleuse lorsque des citoyens ont questionné les élus sur le projet Medway. À lire ici: Medway : Le conseil à nouveau accusé de conflit d’intérêts