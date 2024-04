Batitech donne ses rebuts de bois au suivant 

Depuis le début de l’année, l’entreprise Batitech de Témiscouata-sur-le-Lac offre ses résidus de bois à la population. Une alternative à l’enfouissement des matières ou à l’envoi vers un centre de tri qui vient non seulement réduire certains couts privés et collectifs, mais aussi contribuer à la protection de l’environnement. Le seul regret de son propriétaire? Ne pas avoir emboité le pas plus tôt.

Un conteneur déposé non loin de la voie publique et une petite signalisation. Voilà essentiellement tout ce qui a été nécessaire pour que l’entreprise mette en place cette nouvelle façon de procéder. Une initiative toute simple, mais qui s’est rapidement révélée comme une option viable et intéressante.

Batitech, spécialiste dans la fabrication et la construction de maisons usinées, récolte des rebuts de bois au cours de ses opérations de production. Ces pièces, inutilisables pour l’entreprise, sont accumulées et déposées dans un conteneur qui est ensuite déplacé à l’extérieur de l’enceinte de l’usine. On y retrouve des morceaux de 2x4, 2x6 et autres. Des panneaux à copeaux orientés (OSB), aussi parfois.

«Ce sont des pièces qu’on ne peut pas vraiment réutiliser avec le type de construction que l’on fait, elles sont trop petites», explique le président et directeur général de l’entreprise, Stéphane April.

«Pour les gens qui travaillent le bois, qui ont de petits projets ou qui font du camping et qui se cherchent du bois de chauffage et d’allumage, ça devient intéressant.»

Il ne s’agit pas d’une hypothèse, mais bien d’un fait. Ces dernières semaines, les rebuts offerts gratuitement par l’entreprise ont trouvé preneurs rapidement, si bien que l’expérience est «très positive» pour toutes les parties impliquées.

«L’objectif, c’était de ne pas avoir une gestion supplémentaire. On voulait donner et que ça se passe bien et c’est ce qui se passe. Les gens viennent et je suis content. Ça veut aussi dire qu’il y a un besoin.»

Stéphane April raconte qu’il était à la recherche d’une solution pour réduire les couts reliés à sa gestion de rebuts depuis un moment déjà. L’idée, pratiquement trop évidente, d’en faire don à la population s’est présentée comme celle à privilégier. Elle vient remplacer toutes les étapes nécessaires au triage et au recyclage des matières par un centre de tri spécialisé de Rivière-du-Loup.

Il faut aussi dire que l’homme d’affaires avait déjà entamé une réflexion sur l’utilisation de ses rebuts. Chez Structure CD de Saint-Pacôme, une autre de ses entreprises, les matériaux non utilisés permettent le chauffage du bâtiment. Le reste est aussi remis à la population sous forme de don, à l’image de Batitech.

POSITIF SUR TOUTE LA LIGNE

La nouvelle idée de Batitech lui permet d’économiser et d’en faire profiter la population, mais elle évite aussi aux conteneurs, remplis de bouts de bois, de parcourir des dizaines de kilomètres pour être pris en charge.

«Il y a une économie au niveau des opérations de l’entreprise, mais aussi une économie au niveau environnemental», a souligné Maxime Groleau, directeur général de la Régie intermunicipale des déchets de Temiscouata (RIDT).

L’organisation est fière de la décision de l’entreprise. Elle a d’ailleurs tenu à la féliciter dans une publication sur les réseaux sociaux, récemment. «On parle de centaines, voire de milliers petits bouts de bois qui ne sont pas mis dans la poubelle ou amené à l’écocentre. C’est majeur et dans une dynamique où chaque geste compte, ça fait une différence.»

La RIDT espère que d’autres entrepreneurs réfléchiront à leur gestion des résidus de bois, notamment ceux en construction, rénovation et démolition. C’est aussi pourquoi elle souhaite soulever les bons coups au Témiscouata. «Plusieurs entreprises font de belles choses. On les recherche et on souhaite les mettre de l’avant.»

Pour les personnes intéressées, Batitech compte laisser le conteneur sur le bord lorsque des pièces seront disponibles. C’est un peu le signal qui donne le feu vert aux citoyens d’aller y faire des trouvailles.

Et qu’ils se le tiennent pour dit : l’entreprise entre dans une période de production achalandée. Les rebuts pourraient ainsi être nombreux, au grand plaisir des citoyens de la région à la recherche d’une bonne affaire.