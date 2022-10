Medway : Le conseil à nouveau accusé de conflit d’intérêts

Le président de Rivière-du-Loup en éveil, Pierre Landry, a de nouveau insinué un conflit d’intérêts entre les élus louperivois et le groupe Medway lors de la période de questions à la fin de la séance du conseil du 24 octobre. Le maire Mario Bastille ainsi que le conseiller André Beaulieu ont fortement réagi aux allégations portées par le citoyen de la rue St-Louis.

«Prouvez-le, monsieur, prouvez-le», a lancé M. Bastille après les accusations de M. Landry. «Amenez des preuves de ce que vous avancez», a renchéri M. Beaulieu.

Au micro pour une deuxième fois de la soirée, Pierre Landry a mentionné que les décisions du conseil municipal envers le projet Medway lui semblait biaisé, avançant que les élus auraient une faveur particulière envers les promoteurs. Il a évoqué une apparence de conflit d’intérêts. «Ils viendront me mettre les menottes et ils me sortiront», a rétorqué Mario Bastille, ce à quoi André Beaulieu a ajouté : «Moi aussi». Le président des opposants a conclu en avertissant les élus de faire attention à la façon dont ils géraient la ville.

Trois autres citoyens ont réitéré leurs inquiétudes concernant le projet devant le maire et ses conseillers. Notamment, ils ont fait valoir le mauvais emplacement du futur Complexe Santé Rivière-du-Loup, l’absence d’études avant-projet, puis un référendum qui aurait dû être réalisé. Ce à quoi le maire a répliqué que le projet était légal, que selon leurs experts le tout était en règle et que le groupe Medway avait procédé à des changements afin de se conformer à leurs demandes.

En entrevue, le maire a mentionné que ce n’était pas la première fois que de telles accusations étaient portées contre son conseil et lui : «Ça fait quelque fois que ça m’est dit, mais entre autres deux fois par la même personne. Moi, un moment donné, si tu me soupçonnes de toutes sortes de choses, dépose une plainte, puis trouve les preuves, arrêtez-moi et on passera à un autre appel, a-t-il affirmé. Je pense qu’on fait notre travail, ce n’est pas toujours facile. Je comprends qu’ils soient déçus.»

Questionné sur des procédures qui pourraient être intentées pour en finir avec les allégations Mario Bastille a répondu que «prendre une action contre un citoyen que je représente, même s’il n’est pas d’accord avec la décision que je prends, je ne veux pas m’embarquer là-dedans», malgré qu’il soit las de la situation.

Il soutient que de toute évidence le projet aura lieu. Pour l’instant, la Ville attend la réponse de la Commission municipale. «On est rendu à l’étape finale», a terminé le maire.