La Ville de Pohénégamook réagit à la moule zébrée au Témiscouata

La Ville de Pohénégamook met en place différents moyens afin d’assurer la protection de son lac, dans un contexte de pression croissante qui tient compte de la présence d’espèces envahissantes sur le territoire de la MRC de Témiscouata.

Après la découverte du myriophylle à épis et plus récemment de la moule zébrée au sein du lac Témiscouata, la Ville de Pohénégamook entend prendre les moyens nécessaires en vue de mieux protéger son lac. À cet effet, elle compte, dès cet automne, bloquer des accès non autorisés au lac Pohénégamook afin de rediriger l’ensemble des utilisateurs vers son débarcadère municipal, à proximité d’une station de lavage gratuite et facilement accessible. Des blocs de béton seront notamment aménagés sur le territoire de la Ville à certains endroits stratégiques, afin d’empêcher l’utilisation de sites non officiels et ainsi mieux contrôler les accès à ce plan d’eau.

De plus, la Ville de Pohénégamook annonce que ces mesures ne seront que le prélude de plusieurs autres actions visant à prévenir la prolifération d’espèces envahissantes sur son territoire. L’administration municipale entend notamment collaborer activement avec la MRC de Témiscouata, les différents ministères impliqués et l’OBV du Fleuve Saint-Jean en vue de mettre en place une règlementation plus restrictive. Une réflexion profonde sur le réaménagement du débarcadère municipal est également déjà entamée par les élus municipaux, qui font de la protection du lac leur priorité absolue.

«La protection de nos plans d’eau étant l’affaire de tous, nous invitons l’ensemble des municipalités de la région à faire de même et à joindre ce mouvement destiné à combattre, au meilleur de nos capacités, la prolifération d’espèces envahissantes sur notre territoire», invite Benoit Morin, maire de Pohénégamook.

Enfin, la Ville de Pohénégamook souligne la nécessité de compter sur la collaboration de tous ses résidents et visiteurs. «Malgré les efforts de la Ville, nous comptons sur la responsabilisation de chacun des riverains ayant un accès au lac, afin de s’assurer que non seulement ces derniers procèdent au lavage de leur embarcation nautique, mais qu’ils sensibilisent également leurs invités en provenance de l’extérieur de la région», ajoute M. Morin. Il souligne que cette prise de conscience est essentielle afin d’assurer le maintien de la faune et de la flore dans son état actuel et voir à la pérennité de ce joyau naturel inestimable qu’est le lac Pohénégamook.