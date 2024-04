Une Loto-Vacances CND qui fait sourire

La carrière politique du préfet de la MRC des Basques, Bertin Denis, pourrait bien se terminer dans un peu plus d’un an et demi. L’homme politique, qui a été élu à la préfecture une première fois en 2009, considère ne pas solliciter un cinquième mandat aux élections de 2025, a-t-il confirmé à Info Dimanche. Après 15 ans d’implication du côté de ...