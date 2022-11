Marche FADOQ au Cabouron à Saint-Germain-de-Kamouraska

La FADOQ Région Bas-Saint-Laurent organise une randonnée pédestre d’automne au Cabouron à Saint-Germain-de-Kamouraska qui jumelle la nature et la route de rang.

La randonnée débute vers la montagne du Cabouron avec des belvédères qui donnent accès aux paysages côtiers du fleuve, accompagnée d’enseignes d’interprétation qui permette d’apprécier la géologie et la flore. Le retour permet de longer le cabouron sur le rang Mississipi, un des plus beaux rangs au Québec.

L’activité est prévue le mercredi 16 novembre à 13 h avec le retour vers 15 h 30 (remis au lendemain en cas de mauvais temps). Le rendez-vous est donné au Sentier du Cabouron situé au 429, route de St-Germain.

La marche sera de niveau intermédiart au départ avec 4,5 km de sentiers boisés et de niveau facile au retour avec 4 km sur la route du rang Mississipi. En tout, les aprticipants effecturont une boucle de 8,5 km. Une navette sera possible après les premiers 4,5 km pour ceux qui souhaiteraient retourner plus rapidement au stationnement.

L’inscription est obligatoire au (418) 893-2111 #1 ou au [email protected]