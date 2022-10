La MRC des Basques lance son programme d’aide à la restauration des bâtiments patrimoniaux

Le conseil de la MRC des Basques est heureux de pouvoir offrir un soutien financier aux propriétaires privés qui maintiennent en vie les bâtiments patrimoniaux. Cette annonce faite le 20 octobre permettra de conserver des emblèmes caractéristiques de l’histoire et du paysage des Basques.

Le patrimoine immobilier est non seulement une composante majeure des paysages, de l’identité, mais également de l’occupation du territoire, d’après le conseil de la MRC. Le préfet, Bertin Denis, souligne que «les précieuses retombées de ce programme seront possibles grâce à la passion et l’engagement des propriétaires privés des bâtiments patrimoniaux. La restauration de ces bâtiments nécessite rigueur, temps et collaboration avec les acteurs tant municipaux que ministériels.»

Les sommes du Programme d’aide à la restauration proviennent à la fois de la MRC et du ministère de la Culture et des Communications par l’entremise du Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, qui vise entre autres à augmenter la connaissance, la protection, la mise en valeur et la transmission du patrimoine immobilier. La contribution du ministère de la Culture et des Communications est de 105 000 $ sur trois ans et celle de la MRC des Basques, de 45 000 $ sur la même période. Ce programme permettra de financer jusqu’à 75 % des dépenses de restauration admissibles ou de réalisation d’études. Les demandes d’aides financières seront reçues en continu jusqu’à épuisement des budgets.

Actuellement, la MRC des Basques compte six immeubles classés ou cités patrimoniaux. Les propriétaires qui sont admissibles au Programme d’aide à la restauration seront contactés officiellement par la MRC des Basques.

Les récents changements apportés à la Loi sur le patrimoine culturel donnent plus de pouvoir aux MRC en matière de patrimoine, mais aussi de nouvelles obligations. Ainsi, les MRC devront réaliser un inventaire patrimonial couvrant l’ensemble de leur territoire, et ce, d’ici 2026. Cet inventaire permettra de mieux cibler nos joyaux et travailler à leur protection et leur mise en valeur.

Pour de plus amples informations, il faut contacter Louise-Anne Belzile, directrice de l’aménagement et de l’urbanisme à la MRC des Basques au (418) 851-3206, poste 3121.