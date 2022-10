Un site Internet revampé pour Tourisme Kamouraska

Depuis le 16 septembre dernier, Tourisme Kamouraska, autrefois Promotion Kamouraska, affiche un nouveau site Internet (tourismekamouraska.com) agréable à consulter et mieux adapté à la clientèle touristique.

«Notre nouveau site s’inspire du guide touristique imprimé que nous publions chaque année», souligne Yvonne Tremblay, directrice générale de Tourisme Kamouraska. On y retrouve notamment sur la page d’accueil les rubriques Quoi faire?, Où manger ? et Où dormir ? Une attrayante photo adaptée à la saison orne la page d’accueil.

Pour chacune de ses rubriques, il est possible d’effectuer une recherche en utilisant les filtres catégories et municipalités. Ainsi, on peut cibler un secteur d’activités, comme le mycotourisme, la saison et la municipalité qui nous intéressent. On peut aussi effectuer une recherche plus large sans choisir de filtre. Des suggestions d’attraits à proximité de l’endroit ciblé sont aussi proposées.

On retrouve sur ce site les commodités par municipalité telles que les espaces de stationnement pour voiture, les zones Wi-Fi gratuites ou encore les bornes de recharge pour voitures électriques.

Conçu et réalisé par Base 132, le nouveau site permet également de télécharger en format PDF ou de commander par la poste en format imprimé les différentes publications et brochures disponibles. On y trouve enfin les coordonnées des trois bureaux d’information situés à La Pocatière, Saint-Pascal et Kamouraska. «Le site Web de Tourisme Kamouraska est un incontournable pour qui veut découvrir toute la richesse artistique, gourmande ou patrimoniale de la région. N’hésitez pas à le consulter, il deviendra vite la référence pour toutes vos sorties au Kamouraska», a déclaré le président de Tourisme Kamouraska, Gervais Darisse.

Tourisme Kamouraska réalise le guide du Kamouraska et fait la promotion touristique sur les principaux médias sociaux et sur le site Internet www.tourismekamouraska.com. L’organisme assume la gestion complète des opérations liées à l’accueil et à l’information à la Maison du Kamouraska située à La Pocatière.