Nouvelle école à Rivière-du-Loup : l’ouverture des soumissions à venir 

Le Centre de services scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup devrait être fixé sur les couts exacts du projet de construction de la nouvelle école de Rivière-du-Loup dans les jours à venir. L’ouverture des soumissions, initialement prévue en septembre, devrait être effectuée le 26 octobre prochain.

L’exercice a été reporté à quelques reprises ces dernières semaines, notamment parce que les entreprises intéressées à déposer une soumission ont demandé un délai supplémentaire pour se préparer.

Le dépôt de soumissions pour un projet de cette envergure, évalué à 28,4 M$ par le gouvernement du Québec, demande du temps. Le contexte de pénurie de main-d’œuvre, combiné à la hausse des couts des matériaux, pourrait aussi expliquer la complexité de la planification.

L’appel d’offres comprenait la construction des nouvelles classes préscolaires et primaires, du service de garde et des espaces connexes, d’un plateau de gymnase double ainsi que l’aménagement paysager extérieur complet du terrain. Elle comptait aussi des aires collaboratives et des espaces verts.

La nouvelle école publique primaire de Rivière-du-Loup sera construite sur la rue Alice-Savard, dans le secteur du parc Cartier. Ce nouvel établissement scolaire devrait accueillir ses premiers élèves dès la rentrée scolaire 2024.