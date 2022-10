Semaine de la prévention des incendies : une édition animée pour le SISC de Trois-Pistoles

Du 9 au 15 octobre 2022 se tenait la Semaine de la prévention des incendies. Pour l’occasion, le service des incendies et de la sécurité civile (SISC) de Trois-Pistoles a tenu plusieurs événements pour animer cette période.

Le 7 octobre, le SISC a lancé deux outils de prévention de la MRC des Basques, soit le programme «Urgence secours adapté» et l’aide-mémoire «Quoi faire après un incendie». Ces deux initiatives ont été développées par des citoyens et divers partenaires grâce à une aide financière de plus de 9 300 $ issue du Fonds québécois d'initiatives sociales (FQIS), dans le cadre de l'Alliance pour la solidarité, en collaboration avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Pour en savoir plus sur ces deux outils, il faut communiquer avec Sébastien Ouellet, agent rural à la MRC des Basques, au (418) 851-3206 poste 3135.

Les tout-petits n’ont pas été en reste puisque notre SISC a effectué cinq exercices d’évacuation dans autant d’écoles sur le territoire de Trois-Pistoles. De plus, deux groupes de maternelle des écoles Gérard-Raymond et Chanoine-Côté se sont déplacés jusqu’à la Caserne 51 pour y rencontrer les pompiers et visiter les lieux.

Enfin, la semaine s’est conclue sur une activité porte-ouvertes présentée ce samedi 15 octobre. Au total, une soixantaine de personnes ont participé à l’événement

En parallèle de la promotion s’est également déroulée via la page Facebook du SISC, où les internautes ont pu suivre les capsules vidéo du ministère de la Sécurité publique, diffusées quotidiennement.