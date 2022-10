Espace centre-ville appuie le développement du centre-ville de Rivière-du-Loup

Le développement du centre-ville de Rivière-du-Loup est au cœur de nombreuses discussions récemment puisque plusieurs projets sont actuellement sur la table. Au terme d’une réflexion, l’organisme Espace centre-ville ne souhaite pas prendre position concernant des projets spécifiques, mais appuie le développement de son centre-ville de façon alignée avec le Plan particulier d’urbanisme (PPU) adopté au printemps 2022 par la Ville de Rivière-du-Loup.

Les usages stratégiques du PPU concordent avec la vision du conseil d’administration d’Espace centre-ville, qui souhaite collaborer à la mise en place de ce plan d’avenir. Le président d’Espace centre-ville Pascal Gagnon mentionne : «Il est nécessaire de faire évoluer notre centre-ville en accueillant des projets qui auront des retombées positives dans notre milieu. Nous avons un cadre de vie exceptionnel dans l’environnement de la rue Lafontaine et il faut continuer de le façonner pour qu’il devienne encore plus vivant.» L’organisme souhaite ainsi «assurer le dynamisme de son cœur de collectivité par la création d’un milieu de vie unique, attractif et rassembleur qui suscitera un sentiment de fierté chez tous les usagers du centre-ville.»

Ainsi, le PPU établi un cadre dans lequel de futurs projets peuvent évoluer par rapport au milieu de vie, à l’économie, à l’environnement et à la mobilité. Ses orientations stratégiques répondent également à plusieurs enjeux comme le vieillissement de la population, le manque de logements, la revitalisation de secteurs économiques, etc. L’implantation d’un pôle santé est aussi planifié au cœur du centre-ville de Rivière-du-Loup. Comme les besoins seront grandissants en termes de services de santé, l’organisme Espace centre-ville estime qu’il «est plus que logique d’établir ce regroupement de services dans l’environnement accessible et central qu’est le centre-ville. Cela favorisera également un achalandage sur une base annuelle qui bénéficiera aux nombreux commerces ayant pignon sur rue au centre-ville.» Espace centre-ville souhaite encourager le développement de projets porteurs qui s’inscrivent dans la mission collective louperivoise.