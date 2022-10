L’École internationale Saint-François-Xavier agit pour les déplacements actifs

L’École internationale Saint-François-Xavier (EISFX) a innové et fait preuve de créativité pour favoriser et rendre plus sécuritaires les déplacements actifs autour de son établissement. Les membres du comité, acteurs de ces changements, sont fiers de communiquer à la population les fruits du travail accompli.

Le projet a débuté en 2018 grâce à l’initiative de la démarche COSMOSS. Un comité s’est donc mis au travail afin de connaitre les causes incitant les parents à reconduire leurs enfants en voiture, de clarifier les directives aux parents quant aux déplacements autour de l’école, d’assurer le respect des zones de stationnements autour de l’école ainsi que de renforcer les comportements positifs des enfants.

Une consultation (parents, personnel et brigadiers scolaires), une étape d’observation, la contribution de Ville de Rivière-du-Loup et le travail de la firme RueSécure ont finalement permis : la création d’une zone débarcadère sur la rue St-Henri, l’ajout d’une brigadière au coin des rues Saint-Pierre et Saint-Henri, l’achat de supports à vélo et la tenue d’activités de sensibilisation pour les jeunes.

Depuis, les changements de nombreux comportements ont été observés et rapportés. En 2022, 15 à 20 élèves se déplacent à l’école en vélo, alors qu’en 2018-2019, il n’y en avait aucun. Les parents utilisent moins le stationnement de l’école grâce à l’aménagement d’un débarcadère sur la rue Saint-Henri. Certains déplacements pour des activités scolaires se font maintenant à pied. Tous les enseignants contribuent à la promotion des déplacements actifs, en étant des modèles positifs pour les élèves.

Les membres du comité composé de Karine Bernier et Luc Bouchard (EISFX), Marie-Andrée Audet (parent), Dave Ouellet (Sûreté du Québec), Marianne Gagnon et Marc-Antoine Faucher (Ville de Rivière-du-Loup), Myriam Desrosiers-Roy et Julie Fortin (agentes de promotion et de prévention saines habitudes de vie au CISSS du Bas-Saint-Laurent) et Myriam Desjardins (COSMOSS) souhaitent remercier chacune des personnes ayant contribué à cette mobilisation et à ce vent de changement en faveur des déplacements actifs.