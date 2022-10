Collecte de contenants consignés par la Fondation du Collège Notre-Dame

La Fondation du Collège Notre-Dame récidive avec son opération de collecte de contenants consignés, le samedi 22 octobre de 9 h à 16 h, sur le territoire de la ville de Rivière-du-Loup. Des équipes de bénévoles sillonneront les quartiers de la ville afin de récupérer les canettes et bouteilles de plastique consignées chez les citoyens.

La coordonnatrice aux évènements et au développement philanthropique de la Fondation, Geneviève Joncas, indique que «durant la saison estivale et jusqu’au long congé d’octobre, les gens accumulent bien souvent des sacs de canettes consignées en se disant qu’ils iront les porter plus tard. Notre activité-bénéfice, qui a maintenant lieu deux fois par année, leur donne l’occasion de libérer leurs espaces de rangement en offrant ces contenants à une cause éducative».

Les citoyens sont donc invités à donner leurs canettes et contenants de plastique consignés, à l’exception des contenants en verre qui ne sont pas acceptés. Il leur sera possible de les apporter directement au Collège, le 22 octobre entre 9 h et 16 h, ou d’appeler au Collège (418) 862-8257 pour communiquer leur adresse avant midi le 21 octobre. Le lendemain, des bénévoles iront chercher les contenants, sans contact, sur leur perron. Des bénévoles pourront aussi solliciter directement les gens à leur domicile dans les différents quartiers de Rivière-du-Loup. Les dons monétaires seront aussi acceptés.

Les profits de l’activité seront entièrement remis à la Fondation du Collège Notre-Dame pour lui permettre de poursuivre sa mission. À noter que si la météo est défavorable, la collecte sera annulée.