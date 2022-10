Un citoyen de Trois-Pistoles honoré par le ministère de la Sécurité publique 

Un homme de Trois-Pistoles a fait partie des personnes décorées par le ministère de la Sécurité publique lors d’une cérémonie soulignant «le mérite, le courage et l’altruisme exceptionnels dont elles ont fait preuve en portant secours à des personnes en danger», le 16 octobre. Steve Turcotte a reçu une Citation de reconnaissance pour avoir fait la différence en voyant un début d’incendie chez ses voisins.

Le soir du 18 mai, Steve Turcotte se préparait à aller fumer une cigarette, lorsqu'il a réalisé qu'un incendie s'était déclaré sur le parement de la maison voisine, où dormait une famille de 5 personnes. Sans hésiter, il s'est précipité sur place, pensant aux trois enfants, ainsi qu’à leurs parents.

Sur sa lancée, le citoyen a appellé le 911 et a frappé à la porte. Le chien des occupants s’est ensuite mis à aboyer, ce qui a contribué à réveiller la maisonnée et à faire évacuer tous les résidents rapidement. Toujours dans l’action, M. Turcotte a aussi pensé à éloigner un bac en flammes afin de limiter les risques de propagation du feu au bâtiment.

Selon le ministère, la vigilance et la réactivité de l’homme, qui a agi en bon samaritain, ont grandement facilité le travail des pompiers de Trois-Pistoles. Son intervention «lucide et spontanée» a aussi contribué à sauver cinq vies, dont celle de trois enfants.

«Je veux souligner le geste de bon samaritain et la vigilance de M. Steve Turcotte. Son intervention lucide et spontanée a contribué à sauver cinq vies, dont celle de trois enfants, et a grandement facilité le travail des pompiers de Trois-Pistoles. Merci, et félicitations!», a déclaré Katia Petit, sous-ministre associée de la sécurité civile et de la sécurité incendie, lors de la cérémonie de reconnaissance tenue au Séminaire de Québec.

Au lendemain des événements, Steve Turcotte avait confié à Info Dimanche être intervenu par instinct. Il avait alors fait preuve de beaucoup d’humilité. «Pour une fois, la cigarette a peut-être sauvé des vies», avait-il aussi dit avec une touche d'humour.

L’intervention avait aussi rapidement été soulignée par le chef aux opérations du Service de sécurité incendie de Trois-Pistoles, le lendemain.

La cérémonie de remise des décorations et des citations en matière de sécurité incendie et pour des activités de secours se déroule habituellement pendant la Semaine de la prévention des incendies qui a lieu chaque année en octobre. Cette année, 27 pompiers ont également été décorés.

Plus de détails suivront...