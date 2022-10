Réouverture de la Route verte à l’ouest de la Maison du Kamouraska

La MRC de Kamouraska, responsable de la gestion de la Route verte, souhaite informer les usagers que la section de la piste cyclable de la limite de Saint-Roch-des-Aulnaies jusqu’à la Maison touristique régionale du Bas-Saint-Laurent à La Pocatière (Maison du Kamouraska), est rouverte.

En effet, des travaux de rechargement de la surface de roulement en criblure de pierre ont été réalisés sur une portion de 5 416 mètres, occasionnant une fermeture temporaire dans les dernières semaines.

Ces travaux ont été rendus possibles grâce au ministère des Transports du Québec, dans le cadre du Programme d’aide aux infrastructures de transport actif Véloce III Volet 2, du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, dans le cadre du Fonds régions et ruralité Volet 2 et la MRC de Kamouraska.

La MRC de Kamouraska en profite pour rappeler l’importance du partage de la route entre les utilisateurs de cette dernière et des pistes cyclables.