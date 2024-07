Le ROMM lance une plateforme dédiée aux excursionnistes et l’application Vigie marine

Le Réseau d’observation de mammifères marins (ROMM) en partenariat avec l’Observatoire global du Saint- Laurent lance un nouveau portail dédié aux excursionnistes sur la plateforme de formation et d’observation responsable de Naviguer dans l’habitat des baleines ainsi que l’application Vigie marine.

Après le lancement des portails consacrés aux plaisanciers, aux armateurs et aux pêcheurs entre 2020 et 2023, le ROMM annonce maintenant la mise en ligne d’un tout nouveau portail dédié aux excursionnistes de la côte est canadienne. Il regroupe les outils et références pouvant leur être utiles pour participer à la conservation des baleines de l’Atlantique nord-ouest. Cela inclut la version électronique du guide Excursionnistes et baleines de la côte est canadienne et la remise d’une trousse éducative pour les guides-interprètes.

Naviguer dans l’habitat des baleines est une plateforme de sensibilisation à la navigation responsable destinée aux usagers qui fréquentent les eaux de la côte est canadienne, incluant l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent. Elle a été développée et diffusée en étroite collaboration avec de nombreux partenaires des milieux maritimes et de la conservation des baleines. Tous y voient un grand potentiel pour contribuer à l’augmentation des connaissances sur les baleines dans les eaux par l’apport de plusieurs milliers d’observations rapportées par les membres observateurs et les citoyens.

VIGIE MARINE

Un des développements importants du programme des dernières années a été le lancement de l’application de saisie de données : la seule application québécoise permettant au grand public de signaler ses observations de mammifères marins. L’application a gagné en popularité au cours des deux dernières années et le ROMM a cru bon lui offrir son propre nom, soit Vigie marine.

Le Réseau invite tous les acteurs du milieu maritime et les citoyens à y saisir leurs observations de mammifères marins. Depuis 2015, 15 289 observations ont été signalées par le réseau de membres observateurs et les citoyens. Toutes ces observations peuvent être visualisées sur l’application Vigie marine. Les bases de données sont également rendues disponibles aux organisations de recherche sur les mammifères marins, sur demande adressée à [email protected].

«Grâce à l’utilisation de Vigie marine, le public s’implique dans la collecte de données de science citoyenne sur les mammifères marins, augmentant ainsi les connaissances sur leur présence et leur répartition. Cet outil de science citoyenne est un engagement concret et essentiel pour la conservation des écosystèmes marins. La protection des océans nous concerne tous», a conclut Dre Cristiane C. de Albuquerque Martins, scientifique des Écosystèmes II au parc marin du Saguenay – Saint-Laurent.