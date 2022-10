Présentation de la conférence «Le voyage d'Audubon sur les rives du Saint-Laurent à l'été 1833»

Le 28 octobre prochain, le conférencier Jacques Larivée présentera la conférence «Le voyage d'Audubon sur les rives du Saint-Laurent à l'été 1833» en présentiel à Rimouski à l’Université du Québec à Rimouski au local F-219 ainsi que sur la plateforme Zoom dès 13 h 30.

La présentation portera sur l’ornithologue John James Audubon qui, entre 1826 et 1839, a voyagé entre l’Amérique et l’Europe afin de publier The Birds of America, l’œuvre de sa vie. Or, il manquait des oiseaux du Nord à son portfolio. Il a donc entrepris à l’été 1833 une expédition de trois mois de Natashquan jusqu’à Blanc-Sablon en passant par les Îles-de-la-Madeleine.

Le conférencier présentera les principaux événements de la vie d’Audubon, sa contribution scientifique et artistique à la connaissance des oiseaux d’Amérique du Nord, le contexte de son voyage le long des rives du golfe du Saint-Laurent ainsi que les espèces d’oiseaux qu’il y a rencontrées et peintes.

Cette activité s’adresse aux personnes de 50 ans et plus de l’Est-du-Québec. L’inscription est obligatoire au [email protected] ou encore au (1-800) 511-3382, poste 1661. Pour plus d’information il suffit de se rendre sur le site web : https://adauqar.ca/.