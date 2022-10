Le Resto Pub L'Estaminet figure dans le top 10% des meilleurs restaurants mondiaux

Le Resto Pub L'Estaminet du centre-ville de Rivière-du-Loup a reçu cette semaine une très bonne nouvelle. Tripadvisor, le fameux site web qui offre des avis et des conseils touristiques émanant de consommateurs partout sur la planète, a remis à l'établissement un prestigieux Prix Travellers' Choice 2022.

Ainsi, le commerce apparaît maintenant dans le très sélect club des 10% des restaurants répertoriés par Tripadvisor les plus appréciés dans tous les pays du monde. «Ça fait plusieurs années qu'on véhicule dans nos publicités qu'on est le meilleur resto pub au monde. Voilà que nous sommes reconnus comme tel par une référence, Tripadvisor. C'est une reconnaissance que je partage avec toute mon équipe et ma clientèle, et cela nous poussera sans aucun doute à continuer de nous surpasser jour après jour», a indiqué, Mylen Ouellet, copropriétaire de L'Estaminet.

Annuellement, Tripadvisor récompense les restaurants qui offrent les meilleures expériences à leurs convives en leur décernant un prix Travellers' Choice. Cette année, cela signifie que l'établissement louperivois a reçu un grand nombre de notes et d’avis positifs. «C'est d'autant plus flatteur que ça vient directement des consommateurs. Nous recevons ce prix avec énormément de fierté», conclut-elle.

Fondé il y a 35 ans, le Resto Pub L'Estaminet fait figure de véritable institution à Rivière- du-Loup. En mai 2000, les propriétaires actuels - dont Mylen Ouellet - ont procédé à son acquisition.