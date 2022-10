Miser sur la force du modèle coopératif au Bas-Saint-Laurent

Pour souligner la Semaine de la coopération, les représentants des coopératives du Bas-Saint-Laurent se sont récemment rassemblés dans trois pôles de la région, soit Matane, Rimouski et Trois-Pistoles. Cette formule 4 à 6, organisée à l’initiative de la Coopérative de développement régional du Québec, de Desjardins et de La Coop Purdel a permis de mettre en évidence la force et l’importance des coopératives dans la région.

Concrètement, le Bas-Saint-Laurent compte 125 coopératives. À l’échelle du Québec, la région est la deuxième possédant le plus haut ratio de coopérative non financière par habitant. Le Bas-Saint-Laurent se démarque avec 28,3 % de toutes les coopératives de services de marchands de proximité du Québec. C’est aussi dans la région que l'on retrouve trois des quatre plus importantes coopératives énergétiques de la province.

DES RACINES ANCRÉES DANS L’HISTOIRE

Ce mode d’organisation est bien ancré dans le Bas-Saint-Laurent. En effet, les plus anciennes coopératives ont été constituées au début du dernier siècle, soit la Caisse Desjardins de Rimouski en 1908, la Société coopérative agricole de Saint-Fabien en 1927 et la Coop Purdel en 1928. De jeunes coopératives ont aussi vu le jour récemment, puisque (52 %) des coopératives au Bas-Saint-Laurent ont moins de 25 ans d’existence.

Malgré la diversité des activités dans lesquelles elles œuvrent, les représentants des coopératives de la région sont animés par les sept mêmes principes : l’adhésion volontaire et ouverte à tous, le contrôle démocratique exercé par les membres, la participation des membres aux aspects économiques, l'autonomie et l'indépendance, l'éducation, la formation et l’information, la coopération entre les coopératives ainsi que l’engagement envers la communauté.

Entre le 16 et le 22 octobre prochain, différentes activités seront offertes à la population afin de célébrer la Semaine de la coopération.