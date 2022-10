Le CSSFL, la FSE-CSQ et le SEGP unissent leurs forces pour offrir une formation sans précédent

Quelque 450 personnes ont participé, le 3 octobre dernier, à une formation pédagogique conjointe visant notamment à mieux outiller les intervenants du milieu scolaire dans leur pratique auprès des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (ÉHDAA).

«La formation, nous a permis de mieux cerner l’importance du plan d’intervention dans la prise en compte des besoins et des capacités des élèves, pour un cheminement positif empreint de succès. Bien plus, elle a permis de mettre en valeur les compétences du personnel de notre organisation», explique la directrice générale du Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, Nancy Couture.

Cette journée de formation était organisée conjointement par l’équipe du Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage (SEGP), des conseillers experts de la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) et des ressources des services éducatifs et complémentaires du Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs. Cette collaboration entre les trois organisations aura permis de concevoir un événement unique en son genre

«Ce que nous avons vécu, c’est un bel exemple de syndicalisme autrement. Quand on prend la peine de se parler et d’échanger sur les façons d’accompagner les élèves HDAA dans leur cheminement scolaire, tout le monde en sort gagnant! On n’insistera jamais assez sur la nécessité que les enseignants et le personnel cadre parlent le même langage. C’est ce qu’on recherchait quand on a développé cette formation sur mesure pour le personnel enseignant du Centre de services scolaire», précise la présidente de la FSE-CSQ, Josée Scalabrini.

Tenue, en simultané grâce à une approche en présentiel et en virtuel dans les cinq écoles secondaires du territoire, la formation conjointe aura nécessité une planification et un travail de logistique de toutes les parties prenantes.

«L’objectif étant que les participants aient la même compréhension des fondements du plan d’intervention par exemple, de la différenciation pédagogique, ou même de l’autonomie de chacun face aux pouvoirs collectifs. Nous croyons que d’avoir une vision commune et une compréhension commune fera en sorte que le personnel enseignant, professionnel et de direction travailleront ainsi pour l’atteinte d’objectifs communs», ajoute la présidente du SEGP-CSQ, Natacha Blanchet.

À la suite de la réussite de cette première formation conjointe, les trois organisations ont l’intention de continuer leur collaboration et de développer de nouvelles initiatives communes.