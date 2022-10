Un contrat de 300 000 $ accordé pour la réfection du pont sur le sentier Petit-Témis

À la séance du conseil de Rivière-du-Loup, ce 11 octobre, la Ville a annoncé l’octroi d’un contrat de 300 093, 93 $ taxes en sus à l’entreprise louperivoise P-P Gagnon inc. pour la réfection du pont sur le sentier Petit-Témis situé au-dessus de la rivière du Loup.

Parmi les soumissions reçues, la plus élevée provenait de Constructions Hydrospec de Québec pour un montant de 609 615 $.

Au total, 207 494 $ du projet sont déjà financés, a mentionné le maire Mario Bastille. Une subvention de 145 564 $ du Programme d’aide aux infrastructures de transport actif a été accordée à la Ville. La corporation du Petit-Témis a octroyé 43 730 $ pour la réfection du pont. Aussi, la Ville détenait une réserve de remplacement de 18 000 $.

«Quand on a vu les photos, on s’est aperçu que ça manquait d’amour et que c’était grand temps que l’on intervienne», a confié Mario Bastille.