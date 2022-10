La vaccination contre la grippe débute bientôt au CISSS du Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rappelle que la campagne populationnelle de vaccination contre la grippe débutera le 17 octobre. À ce jour, 8928 personnes ont déjà pris rendez-vous mais il reste encore beaucoup de places, notamment pour les personnes les plus vulnérables.

Les cliniques de vaccination antigrippale pour la population se tiendront dans les huit sites de vaccination contre la COVID de même que dans quelques sites secondaires. La vaccination contre la grippe pour les résidents des CHSLD, des résidences pour personnes âgées et des ressources intermédiaires a débuté, elle, le 10 octobre et sera complétée en novembre.

La vaccination contre la grippe est gratuite et fortement recommandée pour les clientèles suivantes : les personnes âgées de 75 ans et plus, les femmes enceintes aux 2e et 3e trimestres de leur grossesse ainsi que les enfants de 6 mois et plus et les adultes vivant avec une maladie chronique comme le diabète, un système immunitaire affaibli, une maladie du cœur, une maladie des poumons ou une maladie des reins.

Elle est également accessible aux proches et aidants naturels des personnes vulnérables et aux travailleurs de la santé. Chaque automne, ce sont près de 39 000 personnes qui se font vacciner contre la grippe au Bas-Saint-Laurent. Il est important de savoir que le vaccin contre la COVID-19 ne protège pas contre l’influenza.

Il est donc toujours temps de prendre rendez-vous via le site Clic Santé ou par téléphone en composant le 1-866-445-0601, et ce, du lundi au vendredi entre 8 h et 18 h.