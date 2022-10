Une délégation bas-laurentienne à la 2e édition du Forum sur la régionalisation de l’immigration  

La Table de concertation en immigration du Bas-Saint-Laurent (TCIBSL) salue la participation d’une importante délégation bas-laurentienne à la 2e édition du Forum sur la régionalisation de l’immigration au Québec, qui s’est tenu à Trois-Rivières les 28 et 29 septembre derniers.

Plus de 300 acteurs des secteurs communautaire, municipal, institutionnel et privé se sont réunis pour échanger sur l’apport de l’immigration au développement régional du Québec. Le Forum a présenté plusieurs thèmes et panels d’experts aux personnes participantes, notamment : le potentiel de l’immigration comme solution à la pénurie de main-d’œuvre, l’accès à l’entrepreneuriat et l'adaptation des différents écosystèmes pour favoriser la participation sociale des personnes immigrantes.

De plus, une présentation sur les stratégies d’attraction territoriales gagnantes ainsi qu’une discussion sur l’avenir de la régionalisation ont également été au cœur de l’événement.

«Cet espace de réflexion et d’échange nous permet de discuter de l’importance de l’immigration pour le développement régional. Bien que le besoin de main-d'œuvre soit criant, nous devons d’abord nous assurer de détenir tous les outils et ressources nécessaires pour bien accompagner les personnes immigrantes dans leur intégration. Les nouveaux arrivants ne sont pas seulement des gens qui répondent à la pénurie de main-d’œuvre : ce sont avant tout des humains qui ont des rêves et des projets de vie», explique Bertin Denis, président du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent et préfet de la MRC des Basques.

Selon les données du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI), seulement 1,3 % des personnes habitant le Bas-Laurent sont issues de l’immigration.

Afin que les régions puissent bénéficier davantage de l’apport social, culturel et économique de l’immigration, il devient ainsi nécessaire de déployer des efforts communs dans la mise en place de stratégies d’attractivité plus efficaces et l’opérationnalisation de l’écosystème régional pour que les personnes immigrantes puissent s’établir de manière durable partout sur notre territoire.