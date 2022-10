Le cirque à l’honneur dans le cadre de la Grande marche à Témiscouata-sur-le-Lac

La Grande marche, encouragée par Le Grand défi Pierre Lavoie, est de retour à la grandeur de la province pour une 8e édition. La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac aura le plaisir d’y participer le 15 octobre prochain. Cette année, le Cirque Kikasse sera sur place pour offrir aux marcheurs deux performances des plus impressionnantes.

Le départ se tiendra au parc de la Marina, au 40 rue Ménard, à compter de 19 h. Il sera possible d’acheter des grilled cheese, salades, soupe et bouillon de poulet, à compter de 17 h 30, pour ceux qui souhaitent souper sur place à l’extérieur. Le menu détaillé ainsi que toutes les informations sont disponibles au www.temiscouatasurlelac.ca. Avec son parcours de 1,5 km et ses nombreuses animations, la Grande marche est un événement accessible, familial et festif qui donnera assurément le goût à tous les citoyens de bouger!

LA GRANDE MARCHE

Organisée en collaboration avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) et avec la participation de Rio Tinto et du gouvernement du Québec, La Grande marche a attiré l’an dernier 134 574 marcheurs à la grandeur du Québec selon les inscriptions saisies sur le site Web onmarche.com.

GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE

Objectif premier : créer une culture de santé préventive au Québec par l’adoption de saines habitudes de vie. Le Grand défi mobilise les gens de tous âges, au Québec et ailleurs. Divers événements majeurs et rassembleurs ont lieu annuellement pour amener un changement durable dans la population : La Tournée des écoles, La Tournée mini cube, Force 4, La Petite Expé, le défi des Cubes énergie, La Course, Le 1000 KM, La Boucle, La Grande marche et Le 1 000 000 de KM ensemble.