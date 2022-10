Le Centre d’études collégiales du Témiscouata obtient son statut permanent 

Le Centre d’études collégiales du Témiscouata (CECT) a annoncé l’obtention d’un statut permanent par le ministère de l’Enseignement supérieur du Québec, ce mardi 11 octobre.

Passant d’expérimental à permanent, le CECT peut dorénavant offrir les programmes d’études qui composent la carte des programmes du Cégep de La Pocatière et du Cégep de Rivière-du-Loup, dans les limites des équipements disponibles au Centre et du mode de financement prévu au Régime budgétaire et financier des cégeps.

Fort de ce nouveau statut, le CECT peut désormais accueillir jusqu’à 75 étudiantes et étudiants à temps plein par année.

«Après cinq ans d’opération, le CECT est fier de voir ses efforts porter leurs fruits! L’obtention de ce statut permanent témoigne de la qualité des formations offertes et de la pertinence d’avoir, au Témiscouata, un centre d’études collégiales permettant aux jeunes de poursuivre leurs études chez eux, et de contribuer activement au développement de leur région», indique Édith St-Amand, directrice du CECT.

Rappelons que le CECT offre, depuis la rentrée scolaire 2017, divers programmes de formation, sous la houlette du Cégep de La Pocatière et du Cégep de Rivière-du-Loup. Depuis sa création, plus de 125 jeunes du Témiscouata ont étudié au CECT. En cette session d’automne 2022, le Centre compte une quarantaine d’étudiantes et d’étudiants, inscrits dans les programmes offerts.