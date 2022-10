La Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup accorde son appui

C’est avec conviction et détermination que la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup se positionne en faveur du projet immobilier du groupe Medway au centre-ville de Rivière-du-Loup ce 11 octobre.

«Outre l’investissement majeur que représente ce projet pour notre ville, voire l’ensemble de la MRC, ce dernier répondra aux besoins criants de notre milieu en matière de logements», affirme la présidente-directrice générale de la Chambre de commerce, Claudette Migneault. «Il va sans dire qu’un tel projet contribuera également à la dynamisation, à la valorisation et à la diversification de notre centre-ville et de l’ensemble de l’agglomération louperivienne», complète-t-elle.

Il est à noter que la Chambre de commerce avait donné son appui, le 22 juin, au comité de démolition de la Ville de Rivière-du-Loup relativement au 35, rue Saint-Louis. Par ailleurs, c’est à la suite des informations supplémentaires obtenues lors d’une rencontre virtuelle avec le groupe Medway le 1er septembre dernier que la Chambre de commerce a ainsi pris la décision d’appuyer fermement et avec enthousiasme la proposition du groupe Medway.

«Nous sommes d’avis qu’il nous faut envisager toutes les retombées économiques et sociales d’un tel projet, soit l’un des plus importants complexes immobiliers qu’aura connus Rivière-du-Loup au cours de son histoire», poursuit la présidente-directrice générale. «Toutefois, la Chambre comprend bien les craintes que peuvent avoir certains citoyens et souhaite sincèrement que toutes les parties impliquées trouvent un terrain d’entente satisfaisant pour chacune», conclut-elle.