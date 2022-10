Travaux sur l’autoroute 85 à Saint-Antonin

Le ministère des Transports informe les usagers de la route qu’il a débuté, le 3 octobre, des travaux sur les chaussées de l’autoroute 85 (Claude-Béchard), dans les deux directions, sur une distance de près de 3 kilomètres, à Saint-Antonin. Ces interventions, complémentaires à la mise en service de cette portion d’autoroute inaugurée en novembre 2021, comprennent l’application d’une dernière couche d’asphalte.

Les travaux, d’une durée approximative de six semaines, s’effectuent entre les kilomètres 85,5 et 88. À compter du 11 octobre, la circulation s’effectuera à contresens sur la chaussée ouest. Les bretelles de l’échangeur 85 en direction nord (à la hauteur de la route de la Station) seront fermées pendant cette période.

Vers le 27 octobre, et ce, pour une durée d’environ trois semaines, la circulation s’effectuera à contresens sur la chaussée est. Les bretelles de l’échangeur 85 en direction sud seront fermées à cette occasion.

Dans les deux cas, les usagers devront emprunter un détour via l’échangeur 89, puis la rue Principale et le chemin de Rivière-Verte, à Saint-Antonin. Une signalisation adéquate sera mise en place afin de guider les usagers. Soulignons que la durée de l’entrave peut être modifiée en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques.

NOUVEAUX TRONÇONS EN SERVICE

Le Ministère a mis en service deux nouvelles sections de l’autoroute 85, le 7 septembre dernier, soit les tronçons 2 et 3 situés à Saint-Antonin et Saint-Hubert de Rivière-du-Loup. Une autre portion d’autoroute d’environ 6 km, située à Saint-Honoré-de-Témiscouata (tronçon 6), doit être achevée cet automne. Par ailleurs, la construction du 7e et dernier tronçon, à Saint-Honoré-de-Témiscouata et Saint-Louis-du Ha! Ha!, a débuté le 19 septembre dernier.