Projet Medway : manifestation au centre-ville de Rivière-du-Loup 

Plus de 75 personnes se sont rassemblées au coin de la rue Lafontaine et du boulevard de l’Hôtel-de-Ville pour manifester contre la réalisation du projet Medway au centre-ville de Rivière-du-Loup, ce mardi 4 octobre en début de soirée.

Affiches, simulations du projet imprimées sur de grands chloroplastes et crécelles en main, les manifestants ont souhaité s’exprimer une nouvelle fois sur le choix du secteur choisi pour la réalisation de ce grand complexe de neuf étages. L’initiative était celle du nouvel organisme Rivière-du-Loup en éveil.

Entre 18 h et 19 h, le groupe de manifestants a rapidement progressé, accumulant plusieurs dizaines de nouveaux participants de tous les âges. «Medway, no way!», «C’est notre ville, notre quartier, on a le droit de décider!», «Ce n’est qu’un début, continuons le combat!», ont été certains des slogans chantés par le groupe.

Sur les pancartes, les manifestants ont critiqué la grosseur du projet et la transparence du promoteur Medway. Les automobilistes ont été nombreux à les encourager avec des klaxons bien sentis.

«On fait part aux élus de nos inquiétudes depuis des semaines et des mois, et à chaque fois qu’on pose un geste, il y a de plus en plus de gens avec nous […] C’est une progression constante, une pression citoyenne constante. Mais ce qu’on trouve vraiment triste et regrettable, c’est que la Ville ne semble pas entendre ce que les citoyens et citoyennes ont à dire, même si c’est leur devoir premier. Il ne faut pas perdre une chose de vue, lorsqu’on parle de gouvernance, c’est que les élus sont nos employés. Ils devraient nous écouter, entendre ce qu’on a à leur dire et ne pas adhérer de façon aussi totale et manifeste à un projet comme ça», a expliqué le porte-parole de Rivière-du-Loup en éveil, Pierre Landry.

Il réitère que la réalisation du Complexe santé Rivière-du-Loup aura des répercussions majeures au centre-ville, ne serait-ce que par la perte de percées visuelles vers le fleuve, le parc des Chutes ou le parc de la Croix.

«Les pertes sont tangibles, réelles, et cet édifice-là va être là pour très longtemps, beaucoup plus longtemps que nous. Rivière-du-Loup c’est une belle ville, une ville humaine où il fait bon vivre […] Si on accepte ce projet, qu’est-ce qu’on va faire pour le prochain?», a-t-il ajouté.

DÉCISION EN APPEL

Vers 19 h, pratiquement tous les manifestants ont quitté le coin de la rue pour entrer dans l’hôtel de ville où se tenait une audition publique dans le cadre du processus d’appel de la décision du comité de démolition concernant les immeubles sis au 27-29 et au 31-33 rue Saint-Louis.

Devant une salle du conseil complètement pleine, les élus louperivois ont écouté les raisons pour lesquelles les appelants estiment qu’il n’est pas légitime de démolir l’immeuble à logements et de déménager la maison patrimoniale pour que les terrains servent par la suite à l’aménagement d’un stationnement.

La présentation a été faite avec l’aide d’un support visuel sur écran géant. Des textes ont été lus, des arguments précis et ciblés ont été énoncés et des simulations ont été montrées, causant de nombreuses réactions dans l’auditoire.

Les citoyens maintiennent que ce projet aurait pu se réaliser en concertation avec le milieu pour une meilleure acceptabilité sociale. Ils estiment aussi qu’il mérite «tout au moins plus de réflexion et plus d’écoute» de la part des élus.

Les membres du conseil municipal rendront leur décision concernant l'octroi du permis de démolition pour les deux bâtiments ciblés lors d'une prochaine séance.