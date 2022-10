La Médaille de l’Assemblée nationale remise à la famille Denis Pomerleau

Le 28 septembre, la famille Denis Pomerleau à la tête du Groupe automobile Grand Portage a reçu la médaille de l’Assemblée nationale. Cette reconnaissance est une fierté pour les Pomerleau impliqués depuis plus de 40 ans dans la région.

La distinction a été remise par l’attaché de presse Nicolas Lessard-Dupont au nom de l’ex-député Denis Tardif. Les membres de la famille ont reçu cet honneur pour les emplois qu’ils apportent dans la région ainsi que leurs dons faits à la communauté par l’entremise de la fondation Grand Partage automobile.

«De s’être rendus-là c’est beaucoup d’efforts. On a eu de bons employés pendant toutes ces années-là et pour plusieurs ça fait longtemps qu’ils sont chez nous. On a aussi des clients de longue date», soutient le directeur général Martin Pomerleau.

Pour le Groupe Grand Portage actif depuis 1979, il est important que cette réussite soit partagée avec la communauté qui a fait en sorte que ce prix leur ait été décerné. «C'est quatre générations de la famille Denis Pomerleau qui vous remercie aujourd'hui d'avoir écrit ces pages d'histoires avec nous», a mentionné la famille sur Facebook. Elle espère pouvoir contribuer encore longtemps au tissu social et au développement économique de la région.