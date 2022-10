Amélie Dionne, première femme députée dans Rivière-du-Loup-Témiscouata

Favorite sur la ligne de départ lors du déclenchement des élections provinciales, Amélie Dionne de la Coalition avenir Québec a mené une campagne de terrain en parcourant les 43 municipalités de Rivière-du-Loup-Témiscouata. Elle a remporté la victoire après six mois d’efforts, devenant ainsi la première femme députée de la circonscription, ce 3 octobre.

Alors que seulement 20 bureaux de vote était dépouillés, Amélie Dionne menait déjà avec 1 652 voix à 20 h 28. Entourée de sa famille, de son équipe et de ses amis, elle a célébré sa victoire à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup quelques minutes plus tard.

«Je serai en mesure de défendre la région, je l’ai tatouée sur le cœur», a-t-elle lancé. La députée Amélie Dionne, nouvellement élue, s’est engagée à vitaliser les communautés de la circonscription et à favoriser le développement économique régional. Elle a aussi abordé parmi ses priorités, comme elle l’a répété tout au long de la campagne électorale, l’amélioration de l’offre de services publics, de logements abordables et la complétion du réseau des CPE.

«J’ai tout donné, j’ai donné le meilleur de moi-même. J’ai fait une campagne comme il s’en fait de moins en moins, avec du porte-à-porte, de la participation à des évènements. Je ne peux plus dire le nombre de kilomètres que j’ai parcourus et le nombre de mains que j’ai serrées […] Les citoyens et les citoyennes méritent qu’on les visite si on veut être leur voix à l’Assemblée nationale», a martelé Amélie Dionne.

Elle est lucide, son engagement en politique active sur la scène provinciale lui imposera un changement de vie, mais elle se dit prête à servir les citoyens pour les quatre prochaines années. Amélie Dionne se sent «sur son X» et réalise ainsi un rêve.

«J’ai ça dans le sang de vouloir régler les problèmes et répondre aux besoins des citoyens. Je serai surement sur un nuage au cours des prochains jours de réaliser tout ça. Je suis vraiment fière et heureuse, j’ai déjà hâte de travailler pour les citoyens de la région», a-t-elle commenté.

La nouvelle députée de la Coalition avenir Québec s’engage à rencontrer les ministères afin de faire débloquer le dossier de l’usine de biométhanisation de la Société d’économie mixte et d’énergie renouvelable. Elle se penchera aussi sur le dossier du développement de la phase II du parc national du Lac-Témiscouata. Amélie Dionne veut également poursuivre le «plan pour mettre en œuvre les changements nécessaires en santé» du ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé et obtenir plus de services en hémodialyse à Rivière-du-Loup.

C’est le chef de la Coalition avenir Québec et premier ministre du Québec, François Legault qui avait annoncé la candidature d’Amélie Dionne à Rivière-du-Loup, en avril dernier. Elle affrontait Félix Rioux du Parti québécois, Myriam Lapointe-Gagnon de Québec solidaire, Louise Moreault du Parti conservateur du Québec, Louis Bellemare du Parti libéral du Québec et Carole Sierpien de Climat Québec.

Amélie Dionne compte sur une longue feuille de route politique. Elle a été conseillère à la Ville de Rivière-du-Loup de 2009 à 2013. En mars 2012, elle a été nommée commissaire aux États généraux sur la souveraineté. En mai 2013, elle s’est portée candidate à la mairie de Rivière-du-Loup, mais elle a été défaite par Gaétan Gamache.

En 2018, Amélie Dionne s’est jointe à l’équipe de Denis Tardif, avant d’entrer dans l’équipe de la ministre Marie-Eve Proulx. La Louperivoise a ensuite rejoindre l’équipe de la ministre du Tourisme, Caroline Proulx.

Sur le plan professionnel, Amélie Dionne a été coordonnatrice en communications/marketing chez Premier Tech, blogueuse et animatrice à MAtv, associée chez Amalgam-e.com, propriétaire d'Événements VIP et propriétaire du Salon de l'Habitation et du plein air de Rivière-du-Loup.