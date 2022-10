Une fin de semaine de reconnaissance pour le Centre d’action bénévole des Seigneuries

Le 17 septembre dernier, le Centre d’action bénévole des Seigneuries (CAB) a fêté en grand son 30e anniversaire de fondation. Plus de 100 personnes se sont retrouvées sous un chapiteau à Saint-Épiphane pour une épluchette de blé d’inde.

Des allocutions et un diaporama de photos ont permis de se remémorer des souvenirs et souligner l’apport inestimable des nombreuses personnes qui ont donné à la communauté au fil des ans. Les jeux de la ludothèque du Centre d’entraide l’Horizon et les chansons du duo de Sylvie Belzile et Réal Chouinard ont rajouté à l’ambiance conviviale de l’après-midi.

Sans les bénévoles, les préposés d’aide à domicile, le personnel de bureau, les administrateurs, les partenaires du communautaire et du réseau de la santé, réaliser cette mission serait impossible. Par cette grande fête, le conseil d’administration souhaitait leur dire merci et encourager tout le monde à poursuivre pour un autre 30 ans.

DÉFI EVEREST

Le 18 septembre se déroulait le Défi Everest dans la côte St-Pierre. La Résidence des Bâtisseurs de Rivière-du-Loup a déployé un esprit d’équipe et une énergie extraordinaire pour offrir un don de 3000 $ au CAB.

Le Défi était l’étape ultime de l’équipe après avoir réalisé un dîner bénéfice et un encan silencieux durant l’été. Le don offert permettra au CAB de renouveler son matériel promotionnel pour mieux rejoindre les aînés et les proches aidants de la MRC de RDL.