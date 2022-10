Journée de prévention 2022: votre service incendie vous donne rendez-vous

Dans le cadre de la Semaine de la prévention des incendies, du 9 au 15 octobre, le Service des incendies et de la sécurité civile de la Ville de Trois-Pistoles vous ouvre les portes de la Caserne 51 le samedi 15 octobre de 10 h 30 à 15 h afin de visiter les installations, en apprendre plus sur les différentes spécialités et bien sûr, visiter les camions.

Différentes activités et animations seront proposées aux jeunes présents et les membres de la brigade présenteront leurs équipements spécialisés ainsi que les véhicules servant aux différentes interventions. De la désincarcération, au sauvetage vertical, en passant par l’incendie et l’intervention en VTT, le travail de pompier revêt différents aspects que vous pourrez découvrir los de cette journées portes ouvertes.

Sur l’heure du midi, venez casser la croûte sur place lors d’un BBQ sympathique où hot dog et maïs seront donnés gratuitement.

Durant tout l’événement, Denis Lauzier, notre préventionniste, dispensera conseils et trucs de prévention directement sur place. N’hésitez pas à lui transmettre vos interrogations. En charge de la campagne de visites préventives, il en profitera aussi pour offrir aux jeunes pompiers en devenir un casque à l’effigie de la Caserne 51 de Trois-Pistoles, ainsi qu’un cahier à colorier contenant des conseils en matière de prévention. Comme quoi, on ne commence jamais assez tôt à pratiquer la prudence!

Toujours ouvert à accueillir de nouveaux éléments dans ses rangs, le Service des incendies et de la sécurité publique en profitera pour faire connaître les conditions et les opportunités d’embauche comme pompier volontaire. Comme il s’agit d’un poste à temps partiel, l’embauche en tant que pompier volontaire est possible même si vous occupez déjà un emploi, conditionnellement à l’ouverture de votre employeur bien sûr. Si le métier de pompier t’intéresse, c’est donc une occasion en or d’en discuter avec les ressources présentes qui se feront un plaisir de partager leurs expériences!

C’est donc un rendez-vous le 15 octobre prochain pour découvrir l’univers du service des incendies et de la sécurité publique de la Ville de Trois-Pistoles.