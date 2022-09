À la découverte des sentiers pédestres dans la MRC de Rivière-du-Loup

Avec l’automne qui arrive en rougissant, le moment est idéal pour découvrir les sentiers pédestres qui serpentent dans les villes et villages de la MRC. Lou, l’attachante mascotte de la 56e Finale des Jeux du Québec - Rivière-du-Loup 2022, profitera de la saison flamboyante pour prendre l’air. En octobre, elle invite les citoyens de la MRC de Rivière-du-Loup à la suivre dans les chemins de gravelle de neuf municipalités pour admirer les couleurs et bouger à l’extérieur.



Dans le cadre des Randonnées colorées de Lou, la population est invitée, entre les 1er et 31 octobre prochains, à parcourir les sentiers pédestres des municipalités suivantes : L’Isle-Verte, Notre-Dame-du-Portage, Rivière-du-Loup, Saint-Arsène, Saint-Cyprien, Saint-Épiphane, Saint-Antonin, Saint-Modeste et Cacouna. Si certains des sentiers sont déjà bien battus par les randonneurs, d’autres parcours gagnent à être explorés par les amateurs de grand air. La liste des sentiers participants peut être consultée à cette adresse :https://bit.ly/3BrhVaK.



Au fil de leur pèlerinage automnal, les randonneurs pourront tenter de trouver les neuf panneaux différents de Lou accrochés aux abords des sentiers participants, afin de se prendre en photo avec la mascotte. En envoyant ensuite leur égoportrait par courriel à [email protected], ils courront la chance de gagner des accessoires de randonnée, comme des bâtons de marche, des gourdes et des crampons. Pour multiplier leurs chances, ils devront user leurs souliers dans un maximum de sentiers. Un tirage s’effectuera le 1er novembre 2022 parmi toutes les photos reçues.



Cette initiative conjointe de la MRC de Rivière-du-Loup et du Comité organisateur de la 56e Finale des Jeux du Québec - Rivière-du-Loup 2022 (COFJQ-2022) vise à encourager la pratique de l’activité physique, tout en révélant les beautés du territoire de la MRC de Rivière-du-Loup. «La mission de Lou est de faire bouger les petits et les grands. Elle espère donc que les gens profiteront de la saison des couleurs pour fouler les sentiers et se mettre en grande forme pour accueillir les jeunes athlètes lors de la Finale des Jeux du Québec en mars prochain!» lance Karine Malenfant, directrice générale du COFJQ-2022.



Reportée à deux reprises, la 56e Finale des Jeux du Québec se tiendra à Rivière-du-Loup du 3 au 11 mars 2023. Une campagne pour recruter 2000 bénévoles sera lancée en octobre. Les gens sont invités à visiter le site jeseraibenevole2022.com pour s’inscrire.