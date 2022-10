Une couverture de livre signée Stéphanie Robert

L’artiste cacounoise Stéphanie Robert a eu le plaisir de réaliser la couverture du livre «Quand viendra l’aube» de l’autrice québécoise Dominique Fortier, connue pour son livre «Les villes de papier» récompensé par le prix Renaudot. Le nouveau texte de Mme Fortier, son plus intimiste d’après le milieu littéraire, a été distribué dans les librairies québécoises ce 27 septembre. La peintre de Cacouna se réjouit que plusieurs copies de son œuvre «Aube» soient dispersées partout et accessibles à tous.

«Ça me touche beaucoup qu’il y ait un petit bout de mon univers chez les gens. C’est ça qui arrive avec la littérature», constate l’artiste-peintre, d’autant plus que les personnes moins bien nanties qui ne peuvent se procurer des œuvres d’art habituellement le pourront grâce à ce livre.

Elle espère vraiment toucher les gens, particulièrement ceux de la région puisque sa démarche artistique s’inspire et parle du territoire bas-laurentien.

Lorsque Mme Robert a reçu l’appel des Éditions Alto au début de l’année afin de réaliser la couverture du livre de Dominique Fortier, elle travaillait déjà sur certains tableaux. «En lisant ce qu’elle avait écrit, ça m’est apparu assez évident qu’une des toiles sur lesquelles j’étais en train de travailler correspondait à l’histoire, à son récit», raconte l’artiste qui a eu carte blanche pour la réalisation de l’œuvre visuelle. «On dirait qu’elle y était dédiée», ajoute-t-elle.

Stéphanie Robert a terminé ce projet durant le printemps à la fonte de la neige au moment où la nature refait surface. À travers sa fébrilité lors de la réalisation de l’œuvre et le récit de Dominique Fortier qui évoque la mort de son père, l’artiste a créé un écho entre la couverture et les mots. Elle souligne la proximité des énergies des œuvres visuelle et littéraire par leurs couleurs, leur lumière, des sensations, de la mer et des oiseaux entre autres. À la toute fin, elle a intitulé sa toile «Aube».

Lorsqu’elle a vu le résultat, «Dominique était très heureuse, vraiment enchantée de ce que j’avais créé. Elle m’a dit quelque chose comme “On dirait que quelqu’un est entré dans ma tête et dans mon cœur”», a confié Mme Robert, qui a pris ce projet à cœur.

L’artiste-peintre connaissait déjà l’œuvre de Mme Fortier, elle avait lu plusieurs de ses romans. En plus, mesdames Robert et Fortier se sont croisées lors du dernier encan du Camp d’apprentissage parallèle de Montréal. C’est de cette manière que Mme Fortier l’a découverte. Que son travail soit reconnu par une autrice qu’elle aime et respecte énormément, alors qu’elle est peu connue, a fait le plus grand des cadeaux à Stéphanie Robert.

L’artiste-peintre de Cacouna ne retire que du positif de sa première illustration de couverture de livre et espère participer à d’autres projets éventuellement tels que des étiquettes de cidre ou de boisson. Elle a, notamment, illustré l’essai d’Hugo Latulippe «Pour nous libérer les rivières» publié chez Atelier 10 en 2019 ainsi que l’affiche du film «Chef.fe.s de brousse» de Nicolas Paquet.