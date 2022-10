La Société d’Horticulture de Rivière-du-Loup donne rendez-vous à la population

La Société d’Horticulture de Rivière-du-Loup invite les citoyens à une nouvelle conférence qui se tiendra le mercredi 12 octobre à la salle Bon Pasteur (auditorium) de la Maison de la culture située au 67, rue du Rocher dès 19 h 30.

Serge Fortier, diplômé en horticulture et enseignant à l’école d’agriculture de Nicolet, entretiendra les participants sur les «Tendances futures en horticulture». Selon M. Fortier, l’environnement sera de plus en plus au cœur des nouvelles tendances qui touchent l’horticulture, le jardinage et les gestes quotidiens. Les pratiques horticoles devront en tenir compte.

La Société d’horticulture de Rivière-du-Loup (SHRDL) attend les citoyens en grand nombre pour cette présentation. C’est dans un contexte pandémique que se tiendra l’événement en tout respect des mesures sanitaires en vigueur à ce moment.

Pour les personnes désirant échanger ou partager leurs plantes vivaces, la SHRDL les attendra à l’intérieur de la Maison de la culture dès 18 h 45.