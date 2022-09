Une bouffée d’air frais automnal à Rivière-du-Loup

La programmation d’activités de loisirs de la Ville de Rivière-du-Loup invite les citoyens à sortir au grand air et à profiter pleinement des joies de l’automne, couleurs et vent frais inclus.

Le tout s’amorce dès ce samedi 1er octobre 11 h, alors que les citoyens sont invités à une fête familiale au verger du parc des Chutes, pour souligner entre autres l’arrivée de la nouvelle piste d’hébertisme. Animation, musique, maquillage, il y aura même un dîner hot-dogs sur place, au profit du Carrefour d’initiatives populaires... Après tout, qui a dit que la saison des pique-niques était terminée?

Le mercredi 5 octobre à 18 h, la bibliothèque Françoise-Bédard offrira aux familles le spectacle Carte blanche à Joujou Turenne, amie du vent. Un thème d’actualité, alors que virevoltent les feuilles! L’événement aura lieu à la salle Bon-Pasteur de la Maison de la culture.

Après deux années à marcher chacun de son côté en bulle familiale, l’heure est venue de se rassembler de nouveau au parc du Campus-et-de-la-Cité pour La Grande marche Pierre-Lavoie. Départ le 16 octobre à 10 h 30, activités sur le site de 10 h à 15 h, y compris des jeux gonflables.

Un trio d’événements sera offert pour célébrer la fête des petits et grands monstres. Activité chouchou des familles ces deux dernières années, la Forêt des mystères vivra sa toute première édition sans restriction, réservation ou grande distanciation. Tous ont rendez-vous au parc des Chutes le 29 octobre, de 10 h à 15 h 30, alors que de mystérieux personnages envahiront momentanément le sentier principal. La veille en soirée, L’effroyable rallye du centre-ville sera présenté par Espace Centre-ville, alors qu’un patinage spécial se tiendra le dimanche 30 octobre.

En plus des activités mentionnées précédemment, une programmation complémentaire est également lancée pour les 50 ans et plus, comprenant des cafés Ludo, entraînements, ateliers et marche en ville notamment.

Finalement, l’Association québécoise de défense des droits des retraités et préretraités (AQDR) et la Ville organisent un événement le 6 octobre pour souligner la Journée internationale des aînés. Dîner-conférence, visite de kiosques, souper et spectacle avec le conteur humoriste Cédric Landry sont au programme.

Les détails de l’ensemble des activités offertes est disponible au VilleRDL.ca/activites.