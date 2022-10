Retour du «5 à Huîtres» de la Fondation du Centre jeunesse du Bas Saint-Laurent

La Fondation du Centre jeunesse du Bas Saint-Laurent confirme le retour attendu de son évènement «5 à Huîtres». Cette 18e édition se tiendra le mercredi 26 octobre dans la salle Louis-Philippe-Anctil à compter de 17 h au profit des jeunes en difficultés.

«C’est un endroit magnifique et tout indiqué pour la tenue d’évènements de ce genre. Nous sommes très confiants que nos convives seront au rendez-vous pour le retour de ce rendez-vous annuel tant attendu. Puisque l’activité se déroule dans la Mitis cette année, nous lançons également une invitation toute spéciale à la population et aux milieux d’affaires mitissiens. La proximité de l’endroit fait en sorte que nous pourrons sensibiliser davantage de personnes à la cause des jeunes», raconte le président du conseil d’administration de la Fondation, Alexandre Mathurin.

De retour après une pause de deux ans, l’évènement très prisé par la population et les milieux d’affaires a déjà permis de distribuer près de 250 000 $ tout au long des éditions précédentes. Tous les profits sont distribués aux jeunes placés sous la protection de la Direction de protection de l’Enfance et de la Jeunesse, et ceux de la mission CLSC «Jeunes en difficulté» du CISSS du Bas-Saint-Laurent. Chaque année, plus de 900 enfants répartis dans les huit MRC de la région du Bas Saint-Laurent ont accès aux services offerts par la Fondation.

«Nos invités seront ravis du retour de cette activité, qui leur permet de déguster des produits raffinés, tout en venant en aide à la Fondation. Nous offrons encore cette année la formule dégustation d’huîtres natures, ainsi que la formule découverte d’huîtres apprêtées et cuisinées, qui seront disponibles à des stations bien identifiées. Les personnes qui le préfèrent ou qui n’aiment pas les huîtres ne seront pas en reste alors qu’un buffet dégustation sera également disponible», explique la nouvelle coordonnatrice de la Fondation, Patricia Allard.

Pour davantage d’information il faut se rendre sur le site web au : www.fondationcjbsl.com.