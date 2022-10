À Rivière-du-Loup, bouger, c’est aimer la vie

Le dimanche 16 octobre, les citoyens et les familles sont invités à venir marcher pour les saines habitudes de vie à La Grande marche de Rivière-du-Loup, encouragée par Le Grand défi Pierre Lavoie. Organisé en collaboration avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), cet événement est gratuit, rassembleur et ouvert à tous.

Le départ se fera du parc du Campus-et-de-la-Cité à 10 h 30. Le site sera animé dès 10 h, avec des exercices d’étirement pour se préparer à la marche à venir. Des foulards aux couleurs de La Grande marche Pierre Lavoie seront offerts gratuitement aux participants qui pourront également compter sur des collations et breuvages au retour. Le parcours décrira une boucle de 5 km, que les marcheurs pourront parcourir à leur rythme. La musique, de l’animation et des jeux gonflables seront également de la partie jusqu’à 15 h. L’inscription à La Grande marche est gratuite, rendez-vous sur onmarche.com ou sur place directement.

La ville de Rivière-du-Loup fait partie des 99 villes et municipalités qui organiseront une Grande marche du 14 au 16 octobre. Chacune organise l’événement à ses couleurs, mais toutes seront portées par l’énergie de la chanson-thème du Grand défi de 2022 : Aimes- tu la vie comme moi ? L’an dernier, l’événement a attiré quelque 134 574 marcheurs selon les inscriptions saisies sur le site onmarche.com. Cette année encore, les participants qui s’inscrivent en ligne courent la chance de gagner l’un des 50 manteaux Grand marcheur.

«La Grande marche est le fruit d’un vaste effort collectif, dit Pierre Lavoie, et c’est ce qui rend cet événement si spécial. Chapeau à toutes les municipalités qui lèvent la main pour faire bouger leurs concitoyens et leur organiser une belle fête ! Et je remercie les membres de la FMOQ qui sont mieux placés que quiconque pour rappeler aux gens l’importance de faire de l’activité physique pour garder notre corps et notre esprit en santé. Un grand merci à tous les participants.»