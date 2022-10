Une marche pour la proche aidance à Trois-Pistoles

Voir la galerie de photos

Le 1er octobre, une marche pour la proche aidance est organisée à Trois-Pistoles par le Centre d'aide aux proches aidants des Basques (CAPAB). L’activité se déroule dans le cadre des festivités du 325e anniversaire de la ville. Pour l’organisme, il était important de créer un évènement qui permettrait de réunir la population pour soutenir les proches aidants.

Le but, selon le directeur général du CAPAB, Guillaume Philibert-Côté, est de faire un coup d’éclat dans la population afin de rejoindre le plus de proches aidants possible. Il souligne que dans les Basques ce sont environ 1700 personnes qui prennent soin de leurs proches malades, handicapés ou âgés.

«Par rapport au contexte démographique, nous sommes dans les populations les plus âgées au Québec, le vieillissement est en avance sur la moyenne provinciale», confie-t-il. Par la marche de deux kilomètres, son équipe et lui souhaitent pouvoir aider davantage de proches aidants qui ne connaissent pas l’organisme. De cette manière, ils pourraient savoir qu’ils ne sont pas seuls dans leur situation. «Avoir de l’aide leur permet d’avoir de l’oxygène, du souffle et plus d’énergie», indique M. Philibert-Côté.

Le directeur souligne que l’activité n’est pas un défi sportif, mais bien une marche artistique festive. En cours de route, des scènes théâtrales seront effectuées, de la musique sera jouée, des poèmes seront déclamés. Plusieurs autres surprises sont prévues pour les participants.

Le CAPAB aimerait recevoir 325 personnes lors de l’évènement qui «est une première au Québec et sort des sentiers battus», d’après M. Philibert-Côté. Toute la population pistoloise est invitée à cette marche accessible à tous qui n’est pas organisée pour amasser de l’argent, mais bien pour mettre en lumière la cause de la proche aidance.

Les personnes souhaitant participer peuvent se rendre au point de rassemblement donné au stationnement de l’Aréna Bertrand-Lepage situé au 104, rue Roy. En cas de pluie, l’évènement sera remis au lendemain, dimanche 2 octobre à la même heure.