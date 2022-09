Lancement du programme Nouveaux Horizons pour les ainés

Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny - L’Islet - Kamouraska - Rivière-du-Loup, informe les organismes communautaires, les municipalités, les associations, les FADOQ et les Cercles des fermières que le programme Nouveaux horizons pour les ainés (PNHA) 2022-2023 recueille présentement des projets jusqu’au 1er novembre à 15 h.

Les projets communautaires sont admissibles à une subvention maximale de 25 000 $ par projet sur une période d’un an. L’annonce de la sélection devrait être faite au printemps 2023.



«Mon équipe apporte un soutien personnalisé aux regroupements pour ainés qui déposent un projet, c’est pourquoi il est important de m’aviser afin de s’assurer que les propositions soient bien ficelées, augmentant ainsi les chances qu’elles soient acceptées grâce à un pointage élevé, et qu’elles puissent éventuellement voir le jour. Il est d’autant plus important de nous contacter étant donné que les demandes ne se font dorénavant que via des formulaires ou des services en ligne et que certaines connaissances informatiques sont nécessaires», explique M. Généreux.

La personne-ressource est la directrice régionale du député fédéral, Annie Francoeur. Il est possible de la contacter par courriel au : [email protected]

«Je tiens à mettre l’emphase sur le fait qu’il n’y a pas de projet trop petit, il suffit de bien se coordonner. Une balançoire peut constituer un moyen efficace de briser l’isolement», confie Bernard Généreux.

Les projets proposés et/ou dirigés par les ainés doivent apporter un changement positif dans leur collectivité, ceux-ci doivent répondre à au moins un des cinq objectifs suivants : promouvoir le bénévolat chez les ainés, inciter les ainés à participer à leur collectivité à titre de mentor, accroître la sensibilisation aux mauvais traitements envers les ainés, faciliter la participation sociale et l’inclusion des ainés, fournir une aide à l’immobilisation pour les projets et les programmes communautaires nouveaux ou existants destinés aux ainés.

Les priorités nationales qui ont été ciblées pour le PNHA 2022 sont de favoriser le vieillissement en santé en s’attaquant entre autres à l’isolement social; de prévenir la maltraitance envers les ainés, particulièrement en ce qui a trait aux fraudes financières; de célébrer la diversité et promouvoir l’inclusion en favorisant des activités avec des personnes en milieux ruraux ou éloignés; d’aider les ainés à vieillir chez eux et à s’y retrouver dans les services et prestations gouvernementales.

Le PNHA donne aux ainés un accès à d’importants programmes récréatifs et sociaux et à des initiatives qui reflètent leurs réalités. Le programme continue de favoriser leur autonomie et leur soutien.