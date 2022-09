Un autre appel d’offres pour 15 places en ressource intermédiaire dans la MRC des Basques

Pour la quatrième fois depuis 2018, le CISSS du Bas-Saint-Laurent a lancé un appel d’offres à la mi-septembre afin de trouver un fournisseur qui voudrait exploiter une ressource intermédiaire de 15 places dans la MRC des Basques pour les personnes en perte d’autonomie.

Le non-renouvellement de l’entente entre la Villa des Basques et le CISSS du Bas-Saint-Laurent avait entrainé la perte de 15 places en ressource intermédiaire à Trois-Pistoles. Le porte-parole du CISSS du Bas-Saint-Laurent Gilles Turmel confirme que présentement, trois personnes sont inscrites sur une liste d’attente pour être hébergées en ressource intermédiaire dans les Basques.

«Les besoins sont assurément plus grands, car faute de ressources adaptées, on propose souvent des ressources alternatives : bonification de l’aide du CLSC au domicile ou hébergement dans une résidence privée pour ainés avec des services additionnels», explique-t-il.

Une entente survenue au cours des derniers mois avec le Manoir l’Héritage de Trois-Pistoles ne s’est finalement pas concrétisée. L’objectif du CISSS est de «proposer une offre d’hébergement adaptée aux besoins des usagers dans leur MRC de résidence». M. Turmel ajoute que le besoin de 15 nouvelles places est «justifié selon les données populationnelles et démographiques.»

D’après les données du Recensement de la population 2021 de Statistique Canada, les personnes de 65 ans et plus forment 33,8 % de la population des Basques. L’âge moyen est de 50,4 ans. Au Québec, les 65 ans et plus forment 20,6 % de la population et l’âge moyen est de 42,8 ans.

L’octroi de places en ressources intermédiaires fait l’objet de contrats à long terme s’échelonnant sur 10 ans ou plus, selon le CISSS du Bas-Saint-Laurent. Les personnes habitant dans ce type de ressource d’hébergement vivent avec une perte d’autonomie liée au vieillissement, des troubles cognitifs ou des handicaps physiques. La Villa Dubé de Saint-Jean-de-Dieu compte 12 places en ressource intermédiaire.