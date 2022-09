Le Grand labyrinthe Kamouraska veut battre un record Guinness

Avec une dimension de 63 acres, soit 254 952 mètres carrés et plus de 21 kilomètres de chemins, le Grand labyrinthe Kamouraska devient le plus grand labyrinthe traditionnel de maïs au monde, selon son concepteur, Luc Pelletier.

Il a finalement terminé de tracer l’ensemble du dédale, le 17 septembre. Amorcé au tout début du mois de juin, le parcours au complet a été fait à la main, soit en arrachant une pousse à la fois, en écrasant un coton à la fois, en coupant au coupe-bordure et en cassant un coton à la fois. L’apport le plus technologique utilisé est le logiciel Excel pour réaliser les plans de chacune des cinq parties du labyrinthe.

Luc Pelletier en est à sa deuxième tentative afin de faire homologuer son labyrinthe auprès de Guinness. En rendant un hommage à l’école d’agriculture en 2019, en taillant un dessin à l’intérieur d’un champ de maïs, il s’était buté à plusieurs règles qui n’avaient pas été respectées, soit de réaliser un labyrinthe traditionnel et que les murs et chemins aient la même largeur.

Pour sa deuxième tentative, le principal intéressé reste confiant d’obtenir sa certification, même si au Minnesota, est apparu un labyrinthe mastodonte de 110 acres. «Tout comme moi, à ma première tentative, même s’il dépasse la marque de 2014, des 60 acres détenus par Cool Patch Pumpkins en Californie, ils ont fait un super beau labyrinthe, mais : c’est un dessin fait au tracteur, donc sans cul de sac!»

Si Guinness tranche en sa faveur, Luc Pelletier est catégorique : «J’en ferai un de 112 acres! Les records sont faits pour être battus!» Le Grand labyrinthe Kamouraska est ouvert au public jusqu’à l’Halloween.